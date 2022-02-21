В Твери поймали педофила, который приставал к маленьким девочкам

Подозреваемый находится под стражей, ведется следствие Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Московском районе Твери задержан педофил, который, находясь в состоянии алкгольного опьянения, приставал к девочкам в подъезде одного из домов.

Преступление было совершено 16 февраля. По версии следствия, мужчина совершил в отношении трех малолетних девочек "иные действия сексуального характера".

Московским межрайонным следственным отделом города Тверь СУ СК РФ по Тверской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Сотрудниками полиции педофил был задержан по горячим следам. В настоящее время он находится под стражей, по ходатайству следователя ему предъявлено обвинение.

Устанавливаются все обстоятельства преступления в отношении малолетних.

Расследование уголовного дела продолжается.