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Общество21 февраля 2022 10:58

Жители дома на улице Вагжанова в Твери пожаловались на ледяное "безобразие" во дворе

Из-за неубранного снега и льда они не могут попасть в подъезд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Вход в подъезд дома №10 по улице Вагжанова Фото: предоставлено жильцами дома

Вход в подъезд дома №10 по улице Вагжанова Фото: предоставлено жильцами дома

Жители дома №10 по улице Вагжанова в Твери пожаловались в соцсети на ледяное "безобразие", которое устроила в их дворе управляющая организация.

- Чтобы попасть внутрь, надо подняться по ступеньками из снега, потому что вход завалило, - пишут возмуженные граждане в интернете.

Очистку крыши от наледи проводила управляющая организация, а вот сброшенные ледяные глыбы с дороги никто не убрал. Вход в подъезд огорожен сигнальной лентой.

По словам жильцов, дорогу пару раз чистили грейдером, но в настоящее время она выглядит как на фото.