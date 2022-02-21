Жители дома на улице Вагжанова в Твери пожаловались на ледяное "безобразие" во дворе

Вход в подъезд дома №10 по улице Вагжанова Фото: предоставлено жильцами дома

Жители дома №10 по улице Вагжанова в Твери пожаловались в соцсети на ледяное "безобразие", которое устроила в их дворе управляющая организация.

- Чтобы попасть внутрь, надо подняться по ступеньками из снега, потому что вход завалило, - пишут возмуженные граждане в интернете.

Очистку крыши от наледи проводила управляющая организация, а вот сброшенные ледяные глыбы с дороги никто не убрал. Вход в подъезд огорожен сигнальной лентой.

По словам жильцов, дорогу пару раз чистили грейдером, но в настоящее время она выглядит как на фото.