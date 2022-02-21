Руководитель следственного управления СКР по Тверской области проведет прием граждан

Полковник юстиции Альберт Кизимов проведет прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Руководитель следственного управления СК России по Тверской области полковник юстиции Альберт Кизимов проведет прием граждан. Жители могут обратиться по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи, а также выявления и пресечения преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

Встреча состоится 2 марта в здании следственного управления на ул. Вагжанова, д.15, в Твери.

Начало в 11:00.

Необходима предварительная запись по телефонам: (4822) 65-62-36, 65-63-34, 65-63-36.