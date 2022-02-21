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Общество21 февраля 2022 10:42

В Тверской области снова усилится ветер и пойдет снег

И потеплеет до +5 градусов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области ухудшится погода

В Тверской области ухудшится погода

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что 22 февраля в регионе ожидается усиление юго-западного ветра отдельными порывами 15 м/с.

Днем во вторник потеплеет до +5 градусов, ночью -3, мокрый снег.

Спасатели напоминают: не прячьтесь от ветра под крышами домов, за рекламными щитами, автобусными остановками, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны при движении на автотранспорте. На дорогах - гололедица.