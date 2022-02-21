В Тверской области за год откроют 90 «Точек роста» в школах

В регионе продолжат открыть "Точки роста" в школах для расширения возможностей образования детей. Фото: Александр ЖМУЛИН

В 2022 году в 40 муниципалитетах региона откроют дополнительные центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Всего за год при школах запланировано создать 90 таких центров.

Вопрос рассмотрен на заседании президиума регионального правительства.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, в каждом муниципалитете Тверской области у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования.

В школах для открытия «Точек роста» проведут ремонты помещений и оснастят учебной мебелью и новым оборудованием. Педагоги пройдут курсы повышения квалификации.

В школы для этих центров будут приобретены цифровые лаборатории, микроскопы, наборы для подготовки к ОГЭ, учебные лаборатории по нейротехнологии, образовательные конструкторы для практики блочного программирования, роботы-манипуляторы, комплекты по механике, мехатронике, робототехнике и т.д.

- Предполагается, что подготовка помещений для «Точек роста» завершится в июле текущего года, а открытие центров состоится до 1 сентября, - уточнила пресс-служба областного правительства.

Также сообщается, что в сельских школах Верхневолжья по нацпроекту «Образование» до 2025 года будет создано 353 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». За два года в регионе открыли около 120 таких центров.