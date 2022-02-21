Пьяный мужчина разгромил подъезд многоквартирного дома в Тверской области

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Западнодвинского отдела полиции обратился глава местной администрации и сообщил, что днем на третьем этаже многоквартирного дома по улице Калинина местный житель разгромил подъезд.

Полицейские выехали на место происшествия, опросили свидетелей изъяли улики. Подозреваемого - 24-летнего жителя Западной Двины - задержали. Он сознался в содеянном.

Установлено, что мужчина был пьян и повредил подоконник, пластиковый стеклопакет и обшивку стены из гипсокартона. Ущерб составил 7000 рублей.

По статье "Вандализм" возбуждено уголовное дело.