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Происшествия21 февраля 2022 6:34

Мужчина подстрелил сожительницу из винтовки в Тверской области

И попал женщине в глаз
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Обвиняемый находится под стражей

Обвиняемый находится под стражей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратурой Спировского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

Преступление было совершено в августе 2021 года. Мужчина выпивал вместе с сожительницей, на почве ревности они поругались. Обвиняемый взял винтовку и выстрелил женщине в правый глаз. В результате происшествия потерпевшая лишилась глаза и зрения.

Обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.