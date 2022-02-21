Мужчина подстрелил сожительницу из винтовки в Тверской области

Обвиняемый находится под стражей Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратурой Спировского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

Преступление было совершено в августе 2021 года. Мужчина выпивал вместе с сожительницей, на почве ревности они поругались. Обвиняемый взял винтовку и выстрелил женщине в правый глаз. В результате происшествия потерпевшая лишилась глаза и зрения.

Обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.