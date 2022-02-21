В Твери пройдут плановые отключения электроэнергии

В Твери пройдут плановые отключени света Фото: администрация Твери

21 февраля в Твери часть домов останется без электроэнергии. Энергетики МУП "Тверьгорэлектро" будут проводить плановые работы на сетях.

С 9:00 до 16:00 света не будет в Пролетарском районе на 3-й улице За линией Октябрьской железной дороги, в домах №№3, 13-53, 18-68; на 2-й улице За линией, в домах №№ 16-52, 1-35; на 1-й улице За линией, в домах №№3, 4, 5, 6, 8/2, а также на улице Халтурина, в домах №№27-37. Отключения пройдут в связи с заменой аварийной опоры.

С 9:00 до 15:00 отключения запланированы на нескольких улицах в Заволжском районе: на улице Благоева, в домах №№ 54/2, 61/17-69; улице Грибоедова, в домах №№ 1/82-17/16,4/18; 2-й улице Грибоедова, в домах №№1,3,5,7; улице Соминка, в домах №№ 7/74-17, улице Чехова, в домах №№ 63/11-71, 64-68/13, улице Жореса, в домах №№ 59/3,61,66/5-74, улице Степанова, в домах №№ 75/2, 77/1, 82.

С 13:30 до 16:00 свет отключат на улице Луначарского, в доме №4, на Петербургском шоссе, в домах №№48, 52, 54/2.