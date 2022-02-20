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Происшествия20 февраля 2022 17:59

В Тверской области женщина выпила с малознакомым мужчиной и лишилась телефона

Злоумышленника поймали
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Похитившему телефон мужчине светит срок.

Похитившему телефон мужчине светит срок.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ржеве у 41-летней местной жительницы во время застолья был украден телефон стоимостью около 9000 рублей.

Как выяснилось, пострадавшая обнаружила пропажу телефона после того, как пригласила к себе домой малознакомого мужчину и выпила с ним. Полицейские установили его личность. Оказалось, что этому мужчине 38-лет, он уже был судим, нигде не работает, сам - из Зубцова.

- Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что похищенный телефон сдал в ломбард, а деньги потратил на алкоголь и продукты питания. Как установили оперативники, мобильный телефон был реализован, - сообщили подробности в пресс-службе областного УМВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Похитителю телефона грозит до двух лет лишения свободы.