В одном из районов Тверской области утверждены границы особо охраняемых природных территорий

В нашем регионе немало прекрасных лесов и полей, в том числе особо охраняемых. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Торопецком районе утверждены границы восьми особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Их общая площадь - 1092 тыс. га.

Решение об утверждении принято на заседании президиума областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Работа по утверждению границ ООПТ и созданию новых таких территорий ведется для пресечения нарушений природоохранного законодательства.

В местах со статусом ООПТ запрещены все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению экологии. Это складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, складирование твердых и жидких отходов, рубки леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий.

Напомним, что в нашей области есть уже свыше 1000 ООПТ регионального значения, а также две ООПТ федерального значения (это Центрально-лесной биосферный заповедник на территориях Андреапольского, Нелидовского и Селижаровского районов и госкомплекс со статусом национального парка «Завидово» в Конаковском районе).

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