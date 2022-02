Легкоатлетка Дарья Клишина из Твери прозрачно намекнула на то, что беременна

Дарья Клишина - опытная спортсменка, не раз была в призерах на различных соревнованиях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знаменитая уроженка Твери, призер Чемпионатов России и мира в соревнованиях по прыжкам в длину Дарья Клишина, похоже, ждет ребенка. Она сама прозрачно намекнула на то, что беременна, пусть и не сказала прямо.

На своей странице в Инстаграме Дарья поделилась фото, где она в купальнике на неком пляже на фоне пронзительно голубого неба тянется вверх. Причем на снимке заметен немного округлившийся животик спортсменки.

Фотографию Дарья не без доли юмора снабдила комментарием: "You can’t live a full life on an empty stomach или когда день влюблённых прошёл удачно и Купидон попал прямо в цель".

В переводе на русский первая часть фразы на английском языке звучит так: "Вы не можете жить полноценной жизнью на пустой желудок".

Но это просто шутка. А вот вторая часть фразы прозрачно указывает на беременность. И эмодзи характерный имеется.

Подписчики все, конечно, поняли. К посту прислали множество комментариев с поздравлениями и выражениями радости за Дарью.

"Комсомолка" присоединяется к поздравлениям.