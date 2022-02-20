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Общество20 февраля 2022 13:51

Легкоатлетка Дарья Клишина из Твери прозрачно намекнула на то, что беременна

Знаменитая спортсменка выложила соответственный пост в соцсети с очаровательной фотографией в купальнике
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Дарья Клишина - опытная спортсменка, не раз была в призерах на различных соревнованиях.

Дарья Клишина - опытная спортсменка, не раз была в призерах на различных соревнованиях.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знаменитая уроженка Твери, призер Чемпионатов России и мира в соревнованиях по прыжкам в длину Дарья Клишина, похоже, ждет ребенка. Она сама прозрачно намекнула на то, что беременна, пусть и не сказала прямо.

На своей странице в Инстаграме Дарья поделилась фото, где она в купальнике на неком пляже на фоне пронзительно голубого неба тянется вверх. Причем на снимке заметен немного округлившийся животик спортсменки.

Фотографию Дарья не без доли юмора снабдила комментарием: "You can’t live a full life on an empty stomach или когда день влюблённых прошёл удачно и Купидон попал прямо в цель".

В переводе на русский первая часть фразы на английском языке звучит так: "Вы не можете жить полноценной жизнью на пустой желудок".

Но это просто шутка. А вот вторая часть фразы прозрачно указывает на беременность. И эмодзи характерный имеется.

Подписчики все, конечно, поняли. К посту прислали множество комментариев с поздравлениями и выражениями радости за Дарью.

"Комсомолка" присоединяется к поздравлениям.

Снимок из поста с с прозрачным намеком на беременность. Фото: Инстаграм Дарьи Клишиной

Снимок из поста с с прозрачным намеком на беременность. Фото: Инстаграм Дарьи Клишиной