В Тверской области объявлено о поисках жительницы Кимр

Информация о пропавшей опубликована в паблике ВПСО "Сова". Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

Тверской поисково-спасательный отряд "Сова" объявил о пропаже жительницы города Кимры Ирины Алексеевны Лисицыной 1966 года рождения.

Сообщается, что она 13 февраля 2022 года ушла из дома на улице Чапаева и до сих пор не вернулась.

Приметы Ирины Алексеевны: рост 165 см, худощавое телосложение, волосы каштанового цвета, глаза карие.

Одежда: чёрное дутое пальто, чёрные ботинки.

Если кому-то что-то известно о местонахождении этой женщины, или ее где-то виджели в последние дни, просьба сообщить по телефону: 8-900-118-72-82.