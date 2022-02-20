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Общество20 февраля 2022 11:42

В Тверской области объявлено о поисках жительницы Кимр

Она не возвращается домой уже неделю
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Информация о пропавшей опубликована в паблике ВПСО "Сова". Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

Информация о пропавшей опубликована в паблике ВПСО "Сова". Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

Тверской поисково-спасательный отряд "Сова" объявил о пропаже жительницы города Кимры Ирины Алексеевны Лисицыной 1966 года рождения.

Сообщается, что она 13 февраля 2022 года ушла из дома на улице Чапаева и до сих пор не вернулась.

Приметы Ирины Алексеевны: рост 165 см, худощавое телосложение, волосы каштанового цвета, глаза карие.

Одежда: чёрное дутое пальто, чёрные ботинки.

Если кому-то что-то известно о местонахождении этой женщины, или ее где-то виджели в последние дни, просьба сообщить по телефону: 8-900-118-72-82.