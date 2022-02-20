В страшном ДТП в Тверской области погиб мужчина и пострадали несколько человек, в том числе дети

Жуткое ДТП произошло в Старицком районе. Фото: УГИБДД по Тверской области/коллаж

20 февраля в Старицком районе на 43 км трассы Тверь - Ржев произошло приведшее к трагическим последствиям ДТП. Один человек погиб.

Как сообщила областное УГИБДД, управлявший иномаркой KIA Rio водитель 1997 года рождения выехал на встречку и, не успев вернутся на свою полосу, врезался в «Приору». 40-летний мужчина за рулем отечественной машины погиб на месте. Серьезные травмы получили пассажиры "Приоры" - трое детей.

У девочки 2008 года рождения - переломы ребер и костей таза. У девочки 2010 года рождения - сломано бедро, ушибы, черепно-мозговая травма. У мальчика семи лет - перелом предплечья.

Виновник аварии - водитель иномарки - также серьезно пострадал. У него - перелом костей таза. Его 21-летняя пассажирка получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Будьте осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим. Спешка может привести к смерти и жутким травмам.