В Тверской области мужчина сломал стену гаража ради кражи

В Торжке полицейские раскрыли преступление. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Торжке раскрыта кража с порчей имущества. У мужчины из гаража были похищены инструменты на общую сумму в 37 000 рублей. Причем жажда наживы сподвигла вора сломать стену гаража.

В итоге оперативники его поймали.

- Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. Часть похищенного молодой человек успел продать, оставшаяся часть изъята, - сообщила подробности пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.