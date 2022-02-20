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Происшествия20 февраля 2022 10:19

В Тверской области мужчина сломал стену гаража ради кражи

Возбуждено уголовное дело
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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В Торжке полицейские раскрыли преступление.

В Торжке полицейские раскрыли преступление.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Торжке раскрыта кража с порчей имущества. У мужчины из гаража были похищены инструменты на общую сумму в 37 000 рублей. Причем жажда наживы сподвигла вора сломать стену гаража.

В итоге оперативники его поймали.

- Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. Часть похищенного молодой человек успел продать, оставшаяся часть изъята, - сообщила подробности пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.