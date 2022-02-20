Тверичанке Марии Макаровой исполнился 101 год

Мария Ивановна Макарова. Фото: из личного архива Марии Макаровой.

В нашем регионе женщина пережила век. 20 февраля исполнился 101 год жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Марии Ивановне Макаровой. Она родом из деревни Дудинец Рамешковского района.

Когда началась Великая Отечественная война, Мария Макарова училась в Новгородском пединституте. Институт пришлось бросить.

В годы войны она трудилась на селе. Уже в мирное время работала на предприятии «Химволокно» в Твери (тогда - Калинине), а также в других организациях.

С днем рождения Марию Ивановну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Благодарю Вас за многолетний труд на благо Отечества, за вклад в Великую Победу. Преданность долгу и патриотизм позволили нашему народу выстоять и восстановить страну, завоевать свободу для будущих поколений. Ваш подвиг всегда будет примером для нас»,– говорится в поздравлении от главы региона.