В Тверской области к 20 февраля коронавирусом заразились 1318 человек

В регионе идет спад заболеваемости коронавирусом, но случаев заражения каждые сутки все равно очень много. Фото: ПТО

По информации регионального оперативного штаба в Тверской области на утро 20 февраля зафиксировано 1318 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 137241 случай заболевания COVID-19.

За минувшие сутки излечились 46 граждан. С начала пандемии - 93259 человек.

Один житель региона умер от коронавируса за последние сутки. Всего с начала пандемии в Верхневолжье зафиксировано 2495 смертей вследствие заражения COVID-19.

Госпитализированы за прошедшие сутки 70 человек.

На карантине находится 41667 жителей региона (+1457 за сутки).

По данным федерального регистра, к 20 февраля 2022 года в Тверской области вакцинировано 667454 человека, в том числе за последние сутки - 386 граждан.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований тестов на коронавирус достигло 1 758 158, в том числе за минувшие сутки проведено 3327.

Лидирует по заболеваемости в регионе Тверь. С начала пандемии в областной столице выявлено 48222 случаев заражения. За прошедшие сутки - 413.

На втором месте - Конаковский район. Там к 20 февраля всего выявлено 11 002 случаев заражения COVID-19, за последние сутки - 88.