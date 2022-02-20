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Происшествия20 февраля 2022 6:21

Следователи в Тверской области проводят проверку по факту падения маленькой девочки с качели

Ребенок попал в больницу
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Следком проводит проверку. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следком проводит проверку. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

18 февраля в Зубцове девочка 2020 года рождения упала с детской качели. С полученными травмами она была госпитализирована.

Ржевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской проводит доследственную проверку.

- В ходе проверки сообщения следователем опрошены родственники девочки, врач больницы, проведен осмотр места происшествия, назначено проведение экспертизы, - сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.