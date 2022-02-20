Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт20 февраля 2022 3:53

Наталья Непряева из Твери досрочно завершила участие в марафоне на Олимпиаде-2022

Она прекратила бороться за медали в завершающей лыжной гонке на Играх
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Наша землячка завершила свое участие в соревнованиях на Олимпиаде досрочно. Фото: VK/Олимпийский комитет России

Наша землячка завершила свое участие в соревнованиях на Олимпиаде досрочно. Фото: VK/Олимпийский комитет России

Наша землячка Наталья Непряева решила не доезжать до финиша 30-километрового марафона в лыжных гонках на Олимпиаде-2022 в Пекине. Она со старта сильно отстала от лидирующих лыжниц и на отметке в 7,5 километров сошла с дистанции.

В гонке продолжают участвовать три россиянки - Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Уроженка Твери Наталья Непряева на этой Олимпиаде выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Напомним, что у нее также ест бронзовая медаль Олимпиады в Пхеньчхане 2018 года (в эстафете).