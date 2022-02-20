Наталья Непряева из Твери досрочно завершила участие в марафоне на Олимпиаде-2022

Наша землячка завершила свое участие в соревнованиях на Олимпиаде досрочно. Фото: VK/Олимпийский комитет России

Наша землячка Наталья Непряева решила не доезжать до финиша 30-километрового марафона в лыжных гонках на Олимпиаде-2022 в Пекине. Она со старта сильно отстала от лидирующих лыжниц и на отметке в 7,5 километров сошла с дистанции.

В гонке продолжают участвовать три россиянки - Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Уроженка Твери Наталья Непряева на этой Олимпиаде выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Напомним, что у нее также ест бронзовая медаль Олимпиады в Пхеньчхане 2018 года (в эстафете).