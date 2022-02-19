Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 февраля 2022 15:20

Парковка автомобиля практически у входа в кафе в Твери вызвала активное обсуждение в соцсети

Малое количество людей увидело оправдание в том, что водитель новичок.
Олег ХАДАЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Та самая машина. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Николай Круглов

Та самая машина. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Николай Круглов

Несколько фотографий иномарки стоящей на тротуаре и затрудняющей вход в кафе опубликовано в паблике «Подслушано у водителей. Тверь».

Подборка снабжена подписью:

- Девушка, а зачем вы припарковались на тротуаре прямо у входа в кафе? Люди по льду обходят машину, боком проходя на банкет? - Где было место, там и встала! Хамство... А с виду приличная девушка.

Далее идёт полсотни комментариев (на момент написания новости), в которых, в основной массе, пользователи осуждают девушку-автомобилиста. Робкие слова в защиту того, что она, судя по знаку на заднем стекле, начинающий водитель, не нашли поддержки читателей паблика.