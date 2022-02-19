Парковка автомобиля практически у входа в кафе в Твери вызвала активное обсуждение в соцсети

Та самая машина. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/Николай Круглов

Несколько фотографий иномарки стоящей на тротуаре и затрудняющей вход в кафе опубликовано в паблике «Подслушано у водителей. Тверь».

Подборка снабжена подписью:

- Девушка, а зачем вы припарковались на тротуаре прямо у входа в кафе? Люди по льду обходят машину, боком проходя на банкет? - Где было место, там и встала! Хамство... А с виду приличная девушка.

Далее идёт полсотни комментариев (на момент написания новости), в которых, в основной массе, пользователи осуждают девушку-автомобилиста. Робкие слова в защиту того, что она, судя по знаку на заднем стекле, начинающий водитель, не нашли поддержки читателей паблика.