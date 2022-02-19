В Твери ожидается крепкий ветер

Ветер часто доставляет неудобства.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ночь с 19 на 20 февраля в Твери ожидается порывистый ветер от 20 до 40 километров в час. А уже днём порывы усилятся от 40 до 60 километров в час.
По шкале разработанной ирландским гидрографом Френсисом Бофортом, такой ветер называется крепким и соответствует семи баллам.
Он характеризуется тем, что от порывов гнутся стволы деревьев, трудно идти против ветра.
Кстати, девятибалльный ветер — это шторм.
Температура ночью будет +1, но к утру 20 февраля начнёт стремиться к нулю. В этот период на дорогах возможна гололедица.
Но днём опять немного потеплеет, выглянет солнце, ветер просушит дороги.