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Общество19 февраля 2022 14:54

В Твери ожидается крепкий ветер

Ночью на дорогах гололедица
Олег ХАДАЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ветер часто доставляет неудобства.

Ветер часто доставляет неудобства.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь с 19 на 20 февраля в Твери ожидается порывистый ветер от 20 до 40 километров в час. А уже днём порывы усилятся от 40 до 60 километров в час.

По шкале разработанной ирландским гидрографом Френсисом Бофортом, такой ветер называется крепким и соответствует семи баллам.

Он характеризуется тем, что от порывов гнутся стволы деревьев, трудно идти против ветра.

Кстати, девятибалльный ветер — это шторм.

Температура ночью будет +1, но к утру 20 февраля начнёт стремиться к нулю. В этот период на дорогах возможна гололедица.

Но днём опять немного потеплеет, выглянет солнце, ветер просушит дороги.