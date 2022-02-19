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Общество19 февраля 2022 14:29

После майских праздников будет изменено расписание шести «Сапсанов» проходящих через Тверскую область

Корректировки эти временные
Олег ХАДАЕВ
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С мая Сапсан будет ходить по-новому.

С мая Сапсан будет ходить по-новому.

Фото: Тимур ХАНОВ

На Октябрьской железной дороге проводится модернизация железнодорожной инфраструктуры на станциях Бушевец и Окуловка (Тверская область) и на участках Мстинский Мост – Бурга (Новгородская область) и Подсолнечная – Клин (Московская область).

В связи с этим с 11 и по 29 мая 2022 года будет изменено расписание шести поездов «Сапсан».

Отменяются поезда:

№ 757 Санкт-Петербург – Москва с 11 по 20 мая, с 23 по 27 мая 2022 г.;

№ 763 Санкт-Петербург – Москва 14, 15 мая 2022 г.;

№ 764 Москва – Санкт-Петербург 14, 15, 21, 22, 28, 29 мая 2022 г.;

№ 765 Санкт-Петербург – Москва 14, 15, 21, 22, 28, 29 мая 2022 г.;

№ 766 Москва – Санкт-Петербург 14, 15 мая 2022 г.;

№ 770 Москва – Санкт-Петербург с 11 по 20 мая, с 23 по 27 мая 2022 г.

С новым расписанием на этот период можно ознакомиться на сайте Октябрьской железной дороги.