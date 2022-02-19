Нарисованными детьми открытками к Дню защитника Отечества могут поздравить друг друга жители Тверской области

Некоторые открытки нарисованные детьми из Тверской области. Фото: Музей Победы

Жители Тверской области могут поздравить друг друга нарисованными детьми открытками к Дню защитника Отечества. Сделать это можно онлайн прямо на сайте Музея Победы.

Там проходит виртуальная выставка, где представлены свыше 10 000 нарисованных детьми открыток.

Их создали участники конкурса «Защитники Отечества», организованного Музеем Победы и движением «Юнармия». Там есть и работы детей из Тверской области. Итоги конкурса будут подведены 23 февраля.

Каждый житель Тверской области может зайти на сайт, выбрать понравившуюся открытку и послать её онлайн кому пожелает. Заодно можно проголосовать за понравившуюся работу.

Некоторые открытки нарисованные детьми из Тверской области. Фото: Музей Победы