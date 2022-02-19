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Звезды19 февраля 2022 10:46

Тверской объединённый музей готов к Масленице

Озвучена программа праздничных гуляний
Олег ХАДАЕВ
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Выступление этностудии "Матица" Фото: Детский музейный центр

Выступление этностудии "Матица" Фото: Детский музейный центр

Музей тверского быта с 1 по 4 марта ждёт гостей на праздничную игровую программу во дворе старинной купеческой усадьбы и чаепитие с блинами.

На «Масленицу в дворянской усадьбе» приглашает Музей Пушкина в Бернове.

5 марта Детский музейный центр приглашает на семейный праздник «Масленица-блиноеда». Участники семейной этностудии «Матица» расскажут масленичную сказку, участниками которой смогут стать гости.

6 марта архитектурно-этнографический музей «Василёво» приглашает гостей «Масленичный разгуляй». Посетителей ждут русские народные игры и традиционные забавы.