Тверской объединённый музей готов к Масленице

Выступление этностудии "Матица" Фото: Детский музейный центр
Музей тверского быта с 1 по 4 марта ждёт гостей на праздничную игровую программу во дворе старинной купеческой усадьбы и чаепитие с блинами.
На «Масленицу в дворянской усадьбе» приглашает Музей Пушкина в Бернове.
5 марта Детский музейный центр приглашает на семейный праздник «Масленица-блиноеда». Участники семейной этностудии «Матица» расскажут масленичную сказку, участниками которой смогут стать гости.
6 марта архитектурно-этнографический музей «Василёво» приглашает гостей «Масленичный разгуляй». Посетителей ждут русские народные игры и традиционные забавы.