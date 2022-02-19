В Ржеве у девушки угнали автомобиль и сдали его в металлолом

Вот так, с помощью эвакуатора, и похитили автомобиль. Фото: Иван ВИСЛОВ

К ржевским полицейским обратилась 22-летняя ржевитянка, когда на стоянке возле дома не обнаружила свой автомобиль ВАЗ. Ущерб девушка оценила в 30 000 рублей.

Девушка пояснила, что машина была неисправна и без сигнализации.

Оперативники, проверяя все возможные версии, вышли на пункты приёма металлолома. И уже там в их поле зрения попал 25-летний местный житель.

Под давлением улик он во всём сознался.

- Злоумышленник, чтобы похитить транспортное средство, нанял эвакуатор. Похищенный автомобиль он сдал в пункт приёма металла, а денежные средства потратил на собственные нужды, - поясняют в полиции.

С мужчины взята подписка о невыезде. Следствие продолжается.