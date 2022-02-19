Жительница Нелидова оформила кредит на постороннего мужчину и потратила деньги на новые телефоны, продукты и алкоголь

На вашу карту всегда найдётся охотник.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Три мобильных телефона, продукты и алкоголь купила 32-летняя жительница Нелидова, получив 100 000 рублей в счёт кредита на постороннего мужчину.
За два месяца до этого 57-летний житель Нелидова потерял свою банковскую карту. А недавно узнал, что кто-то оформил на его имя кредит на сумму 100 000 рублей.
Мужчина немедленно обратился в полицию. Полиция быстро вычислила подозреваемую.
Женщина не отпиралась, рассказав, что найдя карту она оформила онлайн-кредит на её владельца.
Сейчас женщина обвиняется в краже и ей грозит до шести лет лишения свободы.
Блокировал ли мужчину карту и детали оформления кредита полиция не разглашает.