Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 февраля 2022 6:14

В результате столкновения трёх автомобилей на Петербургском шоссе Твери пострадали два человека

Две машины стояли на светофоре
Олег ХАДАЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото с места ДТП красноречивее слов. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Фото с места ДТП красноречивее слов. Фото: УГИБДД по Тверской области.

В Твери, перед светофором на пересечении улицы Комарова и Петербургского шоссе, произошло столкновение трёх автомобилей. Пострадали два человека.

Автомобили Рено и Нива стояли на Петербургском шоссе в направлении к центру города, перед запрещающим движение сигналом светофора. В этот момент в Рено (оно стояло в конце потока), врезалась грузовая Газель. Рено отбросило и оно столкнулось с Нивой.

Ранение получили две женщины — 58-летняя водитель Рено, у неё поломаны обе голени, и пассажирка — сотрясение головного мозга, закрытая травма головы, подозрение на перелом позвоночника.

Водитель Газели пояснил сотрудникам ГИБДД, что уснул за рулём. Все участники происшествия были трезвые.