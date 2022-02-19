В результате столкновения трёх автомобилей на Петербургском шоссе Твери пострадали два человека

Фото с места ДТП красноречивее слов. Фото: УГИБДД по Тверской области.

В Твери, перед светофором на пересечении улицы Комарова и Петербургского шоссе, произошло столкновение трёх автомобилей. Пострадали два человека.

Автомобили Рено и Нива стояли на Петербургском шоссе в направлении к центру города, перед запрещающим движение сигналом светофора. В этот момент в Рено (оно стояло в конце потока), врезалась грузовая Газель. Рено отбросило и оно столкнулось с Нивой.

Ранение получили две женщины — 58-летняя водитель Рено, у неё поломаны обе голени, и пассажирка — сотрясение головного мозга, закрытая травма головы, подозрение на перелом позвоночника.

Водитель Газели пояснил сотрудникам ГИБДД, что уснул за рулём. Все участники происшествия были трезвые.