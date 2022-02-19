В Тверской области от коронавируса привилось 300 подростков

Вакцинация среди подростков в Тверской области набирает темп. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

От коронавируса привились почти 300 подростков. Об этом было заявлено 18 февраля на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Иммунизация несовершеннолетних от 12 до 17 лет организована в центральных районных больницах области, а в Твери – в Консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы. Вакцинация ведется строго по записи по единому номеру «122» и через сайт ДОКБ.

Медики подчеркивают, что с появлением Омикрон-штамма увеличилось число детей, заболевших коронавирусом.