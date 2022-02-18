Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье18 февраля 2022 17:18

Штамм «омикрон» диагностируется у 70% заболевших коронавирусом в Тверской области

Госпитализаций остаётся на стабильном уровне
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Медицинскую помощь в стационаре получают менее 10% заболевших.

Медицинскую помощь в стационаре получают менее 10% заболевших.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

18 февраля состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Оперштаб сообщает, что эпидситуация в Тверской области нормализуется, а ежедневная заболеваемость снижается. Порядка 70% всех случаев заболевания в регионе приходится на штамм «омикрон», 20% – на штамм «Дельта», оставшиеся 10% – на иные разновидности вируса.

«Омикрон» многие переносят не очень тяжело, поэтому количество госпитализаций остаётся на стабильном уровне. Сейчас в регионе развернуто более 2000 инфекционных коек. Медицинскую помощь в стационаре получают менее 10% заболевших - это те, у кого отмечается тяжёлое течение болезни. Из них в реанимации находятся менее 1% больных.