Штамм «омикрон» диагностируется у 70% заболевших коронавирусом в Тверской области

Медицинскую помощь в стационаре получают менее 10% заболевших. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

18 февраля состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Оперштаб сообщает, что эпидситуация в Тверской области нормализуется, а ежедневная заболеваемость снижается. Порядка 70% всех случаев заболевания в регионе приходится на штамм «омикрон», 20% – на штамм «Дельта», оставшиеся 10% – на иные разновидности вируса.

«Омикрон» многие переносят не очень тяжело, поэтому количество госпитализаций остаётся на стабильном уровне. Сейчас в регионе развернуто более 2000 инфекционных коек. Медицинскую помощь в стационаре получают менее 10% заболевших - это те, у кого отмечается тяжёлое течение болезни. Из них в реанимации находятся менее 1% больных.