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Общество18 февраля 2022 17:06

На доплаты работникам скорой помощи в Тверской области выделили 167 млн рублей

Доплаты получат врачи и сотрудники среднего медперсонала
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Сейчас в регионе стоит задача по сокращению времени ожидания приезда «скорой».

Сейчас в регионе стоит задача по сокращению времени ожидания приезда «скорой».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Решение о региональных стимулирующих выплатах работникам выездных бригад скорой помощи было принято на заседании бюджетной комиссии Тверской области 18 февраля. На доплаты 65 врачам и 743 специалистам среднего медицинского персонала из областной казны будет выделено порядка 167 млн рублей.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что кроме укрепления материально-технической базы службе скорой помои необходима хорошая система мотивации сотрудников. Также в регионе стоит задача по сокращению времени ожидания приезда бригад "скорой".