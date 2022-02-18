На доплаты работникам скорой помощи в Тверской области выделили 167 млн рублей

Сейчас в регионе стоит задача по сокращению времени ожидания приезда «скорой». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Решение о региональных стимулирующих выплатах работникам выездных бригад скорой помощи было принято на заседании бюджетной комиссии Тверской области 18 февраля. На доплаты 65 врачам и 743 специалистам среднего медицинского персонала из областной казны будет выделено порядка 167 млн рублей.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что кроме укрепления материально-технической базы службе скорой помои необходима хорошая система мотивации сотрудников. Также в регионе стоит задача по сокращению времени ожидания приезда бригад "скорой".