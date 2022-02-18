В Твери запланировали расширить производство коммунальной техники

Инвестпроект поддержали в областном правительстве. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

ООО «Тверской завод коммунального машиностроения» планирует создать в областной столице еще один цех. 18 февраля инвестпроект поддержали на заседании президиума областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

В январе 2022 года на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям при правительстве региона уже был рассмотрен вопрос о предоставлении участка строительство цеха.

На заседании президиума подтверждено соответствие инвестпроекта критериям, установленным региональным законом № 139-ЗО. Поэтому предприятию предоставят участок в аренду без проведения торгов.

Строительные работы начнут в 2022 году, сдача цеха намечена на 2024-й.

Сейчас на заводе производят технику для уборки городских дорог, технику для мойки и обслуживания ливневой канализационной сети, очистки колодцев от осадка. К примеру, каналопромывочные машины предприятия работают в Мурманске, Санкт-Петербурге, Ленинградской области.