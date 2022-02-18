Промышленное производство Тверской области за год выросло на 4%

Итоги работы производственной сферы подвёл Тверьстат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итоги работы промышленного комплекса в 2021 году подвёл Тверьстат. По сравнению с 2020 годом промышленное производство в регионе в целом выросло на 4,0%.

Серьёзный рост показали энергетический сектор, тепло- и газоснабжение - на 19,3%. В отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением и утилизацией отходов рост 3,3%.

Графика: Тверьстат.

Производство в пищевой промышленности, напротив, снизилось - на 18,4%. Серьёзно упало производство одежды - на 27,9%, а также производство лекарственных средств и медицинских материалов - на 28,8%.

Среди обрабатывающих производств высокий рост был зафиксирован на производстве "прочих готовых изделий" - на 30,9% и в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки - на 29,6%.