Промышленное производство Тверской области за год выросло на 4%

Итоги работы производственной сферы подвёл Тверьстат.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Итоги работы промышленного комплекса в 2021 году подвёл Тверьстат. По сравнению с 2020 годом промышленное производство в регионе в целом выросло на 4,0%.
Серьёзный рост показали энергетический сектор, тепло- и газоснабжение - на 19,3%. В отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением и утилизацией отходов рост 3,3%.
Графика: Тверьстат.
Производство в пищевой промышленности, напротив, снизилось - на 18,4%. Серьёзно упало производство одежды - на 27,9%, а также производство лекарственных средств и медицинских материалов - на 28,8%.
Среди обрабатывающих производств высокий рост был зафиксирован на производстве "прочих готовых изделий" - на 30,9% и в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки - на 29,6%.