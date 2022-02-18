В Тверской области откроют четыре школьных «Кванториума» и три Центра «IT-куб»

В регионе расширяют возможности высокотехнологичного образования для детей. Фото: ПТО

В 2022-2024 годах по нацпроекту «Образование» в регионе будет открыто четыре школьных «Кванториума» и три Центра цифрового образования «IT-куб». Тема обсуждалась на заседании президиума областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей. В 2022-м школьный «Кванториум» создадут на базе одной из школ Ржева.

В 2024-м два «Кванториума» откроют в школах Твери и один - в Конаково.

Какие именно выберут образовательные учреждения для этого, пока не сообщается. Зато пресс-служба правительства региона проинформировала, что основной акцент в работе школьных «Кванториумов» будет сделан на биологии, химии, физики и технологии. Все площадки оснастят лабораторными комплексами, 3-D оборудованием, многофункциональными наборами для прототипирования и другой техникой. На это направят 21,4 млн рублей, большая часть из них - средства федерального бюджета. Напомним, что детский технопарк «Кванториум» уже создан в Твери в 2018 году. Площадка дополнительного образования детей и подростков в сфере инженерных наук функционирует на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

Также в регионе для детей и подростков создаются Центры цифрового образования «IT-куб». Они уже есть в Твери, Удомле и Торжке.

В 2022 году их откроют в Кимрах и Вышнем Волочке. В 2024-м - в Ржеве. На эти цели направят 34,9 млн рублей.