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Происшествия18 февраля 2022 14:02

В Тверской области обокрали дачу москвича

Злоумышленника разыскали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился 49-летний житель Москвы и сообщил, что в Кимрах неизвестные обокрали его дачу и вынесли бытовую технику. Ущерб составил 15 500 рублей.

Полицейские обследовали место происшествия, опросили возможных свидетелей. Установлено, что злоумышленник проник в дом через подсобное помещение, отжав входную дверь, и похитил телевизор со спутниковой телеприставкой, микроволновую печь и фен.

Злоумышленником оказался 54-летний местный житель. Похищенное имущество у него изъято.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.