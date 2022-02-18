В Тверской области обокрали дачу москвича

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился 49-летний житель Москвы и сообщил, что в Кимрах неизвестные обокрали его дачу и вынесли бытовую технику. Ущерб составил 15 500 рублей.

Полицейские обследовали место происшествия, опросили возможных свидетелей. Установлено, что злоумышленник проник в дом через подсобное помещение, отжав входную дверь, и похитил телевизор со спутниковой телеприставкой, микроволновую печь и фен.

Злоумышленником оказался 54-летний местный житель. Похищенное имущество у него изъято.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.