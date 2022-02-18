Администрация Твери подала в суд на 29 управляющих компаний

УК обязали убрать сосульки и наледь с домов Фото: Алексей ФОКИН

В Центральный районный суд администрацией Твери подано исковое заявление о признании незаконным бездействия 29 управляющих организаций, которые не выполняют обязанности по очистке от снега и наледи кровель, козырьков, лоджий. Нарушения зафиксированы на 133 многоквартирных жилых домах.

В ответ на иск администрации Центральным районным судом были выданы 17 исполнительных листов. Организации обязали убрать с домов наледь и снег.

- Все исполнительные листы были предъявлены администрацией города Твери в УФССП России по Тверской области. Создана группа принудительного исполнения по ведению исполнительных производств в отношении 17 управляющих организаций города, - сообщили местные власти.