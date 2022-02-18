Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 13:47

Администрация Твери подала в суд на 29 управляющих компаний

Организации обязали убрать с домов наледь и снег
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
УК обязали убрать сосульки и наледь с домов

УК обязали убрать сосульки и наледь с домов

Фото: Алексей ФОКИН

В Центральный районный суд администрацией Твери подано исковое заявление о признании незаконным бездействия 29 управляющих организаций, которые не выполняют обязанности по очистке от снега и наледи кровель, козырьков, лоджий. Нарушения зафиксированы на 133 многоквартирных жилых домах.

В ответ на иск администрации Центральным районным судом были выданы 17 исполнительных листов. Организации обязали убрать с домов наледь и снег.

- Все исполнительные листы были предъявлены администрацией города Твери в УФССП России по Тверской области. Создана группа принудительного исполнения по ведению исполнительных производств в отношении 17 управляющих организаций города, - сообщили местные власти.