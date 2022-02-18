В Твери и области водителей проверят на трезвость

Госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области, в целях предотвращения участия в дорожном движении водителей в состоянии опьянения, проведет в Твери и региональных дорогах профилактический рейд "Контроль трезвости".

Контроль на дорогах будет усилен с 18 по 20 февраля.

Управление ГИБДД России по Тверской области призывает граждан сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения, по телефонам дежурной части: "02" или "102".