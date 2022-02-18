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Происшествия18 февраля 2022 11:08

Пенсионерка потеряла карту и лишилась 10 000 рублей в Тверской области

Деньги потратил местный житель
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Деньги с карты потратил местный житель

Деньги с карты потратил местный житель

Фото: Анастасия Осипова

В полицию о пропаже заявила 86-летняя пенсионерка из Ржевского района Тверской области.

Женщина сообщила, что потеряла банковскую карту, а позже получила сообщение о списании со счета 10 000 рублей.

В ходе розыска полицейские разыскали злоумышленника. Найденной картой воспользовался 56-летний безработный местный житель.

По статье "Кража" на него завели уголовное дело.

Полицейские напоминают, что найденые банковские карты необходимо возвращать владельцам или обращаться в полицию, чтобы избежать уголовного преследвания.