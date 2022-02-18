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Общество18 февраля 2022 10:46

Военные, курсанты и кадеты смогут бесплатно посетить филиал Музея Победы в Тверской области

Акция пройдет 23 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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23 февраля посетить музей можно бесплатно

23 февраля посетить музей можно бесплатно

Фото: ПТО

23 февраля военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации, курсанты военных учебных заведений и кадеты смогут бесплатно посетить Ржевский филиал Музея Победы. Для прохода необходимо предъявить на кассе удостоверение.

Посетителей ждут в музейном павильоне мемориала Советскому солдату и в музее "Ставка Сталина".

В музее "Ставка Сталина" воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. Сейчас здесь представлена расширенная экспозиция – военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров.

Интерактивный музей Мемориала Советскому солдату посвящен истории боев на Ржевско-Вяземском направлении. В павильоне установлена информационная системас записями о красноармейцах, воевавших подо Ржевом. В экспозиции представлены фотографии, фронтовые письма и воспоминания участников битвы.