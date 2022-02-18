Клинику в Твери оштрафовали на миллион рублей

Ворганизации выялены коррупционные нарушения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Весьегонского района Тверской области в ходе проверки установлено, что в августе 2021 года представитель ООО «Клиника Эксперт Тверь» передал должностному лицу Весьегонской ЦРБ 9,2 тыс. рублей. За взятку работник больницы организовал направление пациентов лечебного учреждения на обследование и консультацию в указанную клинику.

Прокуратура района возбудила в отношении коммерческой организации дело об административном правонарушении. Клинику оштрафовали на миллион рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

- Уголовное дело в отношении получателя денег находится в производстве органов предварительного расследования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.