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Общество18 февраля 2022 9:57

Клинику в Твери оштрафовали на миллион рублей

Коррупционные нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Ворганизации выялены коррупционные нарушения

Ворганизации выялены коррупционные нарушения

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Весьегонского района Тверской области в ходе проверки установлено, что в августе 2021 года представитель ООО «Клиника Эксперт Тверь» передал должностному лицу Весьегонской ЦРБ 9,2 тыс. рублей. За взятку работник больницы организовал направление пациентов лечебного учреждения на обследование и консультацию в указанную клинику.

Прокуратура района возбудила в отношении коммерческой организации дело об административном правонарушении. Клинику оштрафовали на миллион рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

- Уголовное дело в отношении получателя денег находится в производстве органов предварительного расследования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.