В Тверской области направят дополнительные миллионы рублей на субсидии для аграриев

Аграриям добавят средств на субсидии, в том числе за посевы льна-долгунца. Фото: ПТО

На поддержку ряда направлений сельского хозяйства Верхневолжья направят дополнительные средства. Решение принято на заседании областного правительства.

- Нужно наращивать поддержку села, а также улучшать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались здесь жить и работать, - считает губернатор Игорь Руденя.

39,3 млн рублей направят на субсидии на возмещение затрат по проведение агротехнологических работ. В частности, до 1170 рублей за гектар увеличена ставка выплат на посевы яровых зерновых и зернобобовых культур. До 700 рублей - за гектар кормовых культур. До 11 200 рублей - за гектар овощей открытого грунта.

Дополнительные 60 млн рублей направлены на повышение ставки субсидий на гектар посевов льна-долгунца. С учетом изменений она составит 10 620 рублей.

Кроме того, планируется увеличить до 6 156 рублей ставку субсидии за 1 тонну произведенного и реализованного льна-долгунца. На эти цели дополнительно выделят из бюджета региона свыше 21,7 млн рублей.

Областное правительство также сообщает, что определены 46 получателей субсидий на поддержку элитного семеноводства и увеличения производства объемов элитных семян. В перечне - сельхозпредприятия из Кашинского городского округа, Пеновского, Весьегонского, Западнодвинского, Краснохолмского, Сандовского, Селижаровского муниципальных округов, Зубцовского, Сонковского, Старицкого, Торжокского, Бежецкого, Бологовского, Кимрского, Кувшиновского, Лихославльского, Молоковского, Максатихинского, Рамешковского, Ржевского и Спировского районов.

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