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Общество18 февраля 2022 7:36

В Тверской области изменился состав подарка для новорожденных

В коробку добавили новые предметы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В подарок для новорожденных входит 69 предметов

В подарок для новорожденных входит 69 предметов

Фото: ПТО

В Тверской области расширен состав подарочного набора для новорожденных. Теперь в коробку входит 69 предметов. К существующей номенклатуре добавили новые позиции: комплект постельного белья, пеленальный коврик, термосумку для детского питания, ершик для мытья детских бутылочек, клеенку и пеленку, термометр, расческу и ватные диски. Также в подарок входят постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие предметы для ухода за младенцем.

Мера поддержки действует в регионе с 1 октября 2019 года и была введена по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта "Демография".

Подарок предусмотрен при рождении и регистрации новорожденного на территории тверского региона в срок до достижения ребенком возраста трех месяцев.

Получить комплекты можно в органах ЗАГС Тверской области и в отделениях по работе с семьей и детьми "Мой семейный центр" по месту жительства.

В прошлом году семьи Верхневолжья получили 9347 подарков для новорожденных. В 2022 году предполагается вручить почти 10 тысяч коробок.