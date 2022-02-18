Водитель иномарки пострадал в ДТП на автодороге в Конаково Тверской области

В ДТП пострадал водитель "Шкоды" Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 17 февраля, на улице Строителей в районе дома №15, в Конаково Тверской области.

32-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан Икс-Трейл", при движении в сторону улицы Белавинская, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу 41-летнему водителю на автомобиле "Шкода Октавиа", который ехал по главной дороге.

В результате аварии пострадал водитель "Шкоды" с травмами доставлен в медицинское учреждение.