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Происшествия18 февраля 2022 7:19

Водитель иномарки пострадал в ДТП на автодороге в Конаково Тверской области

Его доставили в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадал водитель "Шкоды" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП пострадал водитель "Шкоды" Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 17 февраля, на улице Строителей в районе дома №15, в Конаково Тверской области.

32-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан Икс-Трейл", при движении в сторону улицы Белавинская, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу 41-летнему водителю на автомобиле "Шкода Октавиа", который ехал по главной дороге.

В результате аварии пострадал водитель "Шкоды" с травмами доставлен в медицинское учреждение.