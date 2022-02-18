Два человека погибли при пожаре в Кимрах Тверской области

Два человека погибли при пожаре в Кимрах Фото: Мария ОСИПОВА

Сообщение о пожаре в двухэтажном доме на улице Либкнехта в Кимрах поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 17 февраля.

На место выехали три отделения пожарно-спасательной части №11, оперативная группа Кимрского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Загорелась пристройка к двум домам (один нежилой) с общей кровлей. Спасатели эвакуировали трех человек. Еще два человека погибли.

- В 19:48 объявлена локализация пожара, в 21:58 - полная ликвидация, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Причина возгорания устанавливается.