Автобусы «Транспорта Верхневолжья» запустят еще в пяти агломерациях Тверской области

Синие автобусы «Транспорта Верхневолжья» уже курсируют в пяти крупных агломерациях региона. Фото: Александр ЖМУЛИН

Губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире 17 февраля затронул тему новой модели пассажирских перевозок в регионе.

Напомним, что в ее рамках синие автобусы «Транспорта Верхневолжья» уже курсируют в пяти крупных агломерациях - Тверской, Старицкой, Зубцовской, Ржевской и Кимрской.

За это время пассажиры автобусов «Транспорта Верхневолжья» совершили около 150 миллионов поездок, в том числе около 25 миллионов по льготным абонементам.

С 3 марта текущего года синие автобусы будут запущены на 34 маршрута в Конаково и Конаковском районе.

- Все опции, сервисные функции, которые есть во Ржеве и Кимрах, будут сохранены. Кроме того, в Конаково будет внедрена новая модель автобусов «Газель Сити». Также обязательно будет работать наше приложение для отслеживания общественного транспорта, - сказал Игорь Руденя.

Сейчас ведётся ремонт двух производственных баз в Конаково и посёлке Редкино для размещения автопарка.

Следующими территориями, где будет внедрен новый общественный транспорт, станут Бологое, Вышний Волочёк и Торжок.

До 2024 года в регионе планируется запустить 474 маршрута, 905 автобусов и создать 2 290 рабочих мест.

По любым возникающим вопросам можно обратиться по номеру горячей линии «Транспорта Верхневолжья»: 8-800-350-00-99.