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Экономика17 февраля 2022 19:32

В Тверской области к реализации заявлено 86 инвестпроектов на 177 млрд рублей

Если все получится, будет создано около 20 тысяч рабочих мест
Алексей АНДРЕЕВ
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Игорь Руденя - в эфире.

Игорь Руденя - в эфире.

Фото: ПТО

На сегодняшний день в регионе заявлено 86 инвестпроектов в разных отраслях экономики до 2035 года. Общий запланированный объём инвестиций по ним - 177 млрд рублей, а реализация подразумевает создание около 20 тысяч рабочих мест.

Об этом 17 февраля в прямом эфире на телеканале "Россия 24" (Тверь) рассказал губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отдельно отметил проект по созданию масштабного развлекательного комплекса с аквапарком и горным склоном в Завидово, а также речного порта в том же Конаковском районе.

- В настоящее время в Верхневолжье статус приоритетного получили 9 проектов с общим объёмом инвестиций более 11 миллиардов рублей, которые дадут около 1 тысячи новых рабочих мест и порядка 4 миллиардов налоговых поступлений в бюджет Тверской области, - сообщила пресс-служба правительства региона.