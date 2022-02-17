Игорь Руденя рассказал о реконструкции железнодорожного вокзала в Твери

Внутри здания вокзала. Игорь Руденя назвал его очень интересным помещением. Фото: Youtube/Вести Тверь/скрин видео

Похоже, сносить тверской железнодорожный вокзал не будут. Это вывод следует из выступления губернатора Игоря Рудени в прямом телеэфире 17 февраля.

Губернатор на вопрос о реконструкции вокзала, отметил что здание на площади рядом с храмом Александра Невского советского времени:

- Это очень интересное помещение с мозаикой. Конечно, есть вопросы по функционалу, по обустройству, по уходу, по содержанию... Я сторонник и приверженец нашей советской архитектуры, в том числе сталинской архитектуры. Считаю, что это подчеркивает величие нашей страны.

Далее губернатор заявил, что вся реконструкция будет заключаться в модернизации железнодорожной платформы и строительстве пешеходного стеклянного моста. По словам Игоря Рудени, он свяжет поселок Лоцманенко с вокзальной площадью. При этом рядом со зданием вокзала будут созданы стоянки для автотранспорта с навесом.

Глава региона сообщил, что есть несколько архитектурных вариантов этого моста , но все они предусматривают лифты.