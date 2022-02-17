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Общество17 февраля 2022 18:23

В городе Ржеве Тверской области могут открыть новый ЗАГС

С просьбой об этом к главе региона обратилась местная жительница
Алексей АНДРЕЕВ
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Губернатор - в прямом эфире.

Губернатор - в прямом эфире.

Фото: ПТО

17 февраля в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя ответил на просьбу об открытии нового ЗАГСа в Ржеве.

К главе региона обратилась жительница Ржева Екатерина Смирнова. Она сообщила, что ЗАГС в ее городе морально устарел и расположен в неудобном месте. Девушка от лица местной молодежи попросила губернатора помочь с постройкой нового Дворца бракосочетаний в Ржеве.

Игорь Руденя напомнил, что новый Дворец бракосочетаний в Твери является областным, и расписываться в нем могут жители всего региона, а не только ее столицы.

При этом на просьбу ржевитянки губернатор отреагировал положительно:

- Посмотрим, если есть достойное помещение в Ржеве, с учетом того, что это второй по численности населения город в Тверской области, город воинской славы, мы этот вопрос рассмотрим. Надо только, чтобы помещение действительно соответствовало статусу и предназначению.