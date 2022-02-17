Игорь Руденя сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Тверской области пошла на спад

Игорь Руденя вновь вышел в прямой эфир.
Фото: ПТО
Вечером 17 февраля в прямом эфире на телеканале «Россия 24» (Тверь) губернатор Игорь Руденя высказался о том, какова картина в регионе в связи с коронавирусом.
- Мы видим, что ситуация стабилизировалась, заболеваемость пошла на спад, - отметил глава региона.
Игорь Руденя сообщил, что в ковидном госпитале в детской областной больнице из 200 коек заняты лишь четверть. То есть на излечении в красной зоне находится около 50 детей.
По словам губернатора, во взрослых коронавирусных госпиталях занято лишь 10% коек.
Также губернатор отметил, что свыше 90% из тех, кто попал в реанимацию из-за заражения COVID-19, это пренебрегшие вакцинацией люди.
Игорь Руденя призвал жителей Тверской области обязательно делать прививки от коронавируса.