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Здоровье17 февраля 2022 18:11

Игорь Руденя сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Тверской области пошла на спад

Глава региона вновь отвечает на вопросы в прямом эфире
Алексей АНДРЕЕВ
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Игорь Руденя вновь вышел в прямой эфир.

Игорь Руденя вновь вышел в прямой эфир.

Фото: ПТО

Вечером 17 февраля в прямом эфире на телеканале «Россия 24» (Тверь) губернатор Игорь Руденя высказался о том, какова картина в регионе в связи с коронавирусом.

- Мы видим, что ситуация стабилизировалась, заболеваемость пошла на спад, - отметил глава региона.

Игорь Руденя сообщил, что в ковидном госпитале в детской областной больнице из 200 коек заняты лишь четверть. То есть на излечении в красной зоне находится около 50 детей.

По словам губернатора, во взрослых коронавирусных госпиталях занято лишь 10% коек.

Также губернатор отметил, что свыше 90% из тех, кто попал в реанимацию из-за заражения COVID-19, это пренебрегшие вакцинацией люди.

Игорь Руденя призвал жителей Тверской области обязательно делать прививки от коронавируса.