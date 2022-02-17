Тверская гостиница для бездомных просит помощи

Гостиница находится на проспекте Николая Корыткова, 15. Фото: vk.com/tverbezdom

Гостиница для бездомных людей во Имя Святого Иоанна Кронштадского, которая находится на проспекте Николая Корыткова, 15, обратилась к жителям Твери с просьбой о помощи.

"Помогите нам, пожалуйста, создать уютную и тёплую атмосферу для бездомных людей. На сегодняшний день комнаты, где находятся наши бездомные, в прямом смысле дали трещину, будем рады кто поможет решить эту проблему", - пишет руководство организации.

Гостинице требуется кафель, краска для стен, потолков и батарей, пластиковые окна, двери, линолеум, плинтуса, другие стройматериалы, матрасы, кое-какая мебель, техника и другие вещи.

Желающие помочь могут обращаться по телефону: 8 (4822) 44-85-65. На страничке гостиницы в соцсети организаторы обещают делиться новостями о ремонте.

Гостиница для бездомных располагается в старом двухэтажном здании бывшего вытрезвителя. Там есть спальни, кухня, душевая, бездомным предоставляют медицинское обслуживание. За ночь в гостинице могут принять 28 человек.