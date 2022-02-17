В Тверской области обустроят зону для кемпинга, набережную и музей, а также парковку у монастыря

В областном правительстве поделились планами по реализации четырех турпроектов. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Планы по воплощению связанных с туризмом проектов обсуждили 17 февраля на заседании областного правительства. Они касаются Лихославльского и Максатихинского района, Осташковского и Сандовского округов.

- В каждом муниципалитете развитие туризма дает положительные эмоции и жителям и гостям. Для нас это абсолютный приоритет, планируем и в дальнейшем поддерживать это направление, - прокомментировал представителям СМИ губернатор Игорь Руденя после заседания.

В Лихославльском районе планируется обустроить фестивальную площадку и зону для кемпинга в этнокомплексе «Мяммино».

В Максатихинском районе - парковочное пространство у Николо-Теребенской пустыни.

В Осташковском городском округе - городскую набережную.

В Сандовском муниципальном округе модернизируют музейный комплекс «Сандовская пчела». Туда приобретут интерактивное оборудование, мебель и осветительные приборы для выставочных залов, а также витрины.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в регионе действуют меры господдержки связанных с туризмом проектов. К примеру, предприниматели могут получить субсидии до 1 миллиона рублей на открытие новых объектов показа, а муниципалитеты - до 2,5 млн.