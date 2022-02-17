Госавтоинспекторы проверили на токсичность транспортные средства в Твери

Транспортные средства проверили на токсичность Фото: УГИБДД России по Тверской области

17 февраля сотрудники отделения технадзора ОГИБДД УМВД России по городу Твери провели рейд по выявлению транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах.

Водители пяти транспортных средств привлечены к административной отвественности.

- Автотранспортные средства, работающие на газе и бензине, проверяют на токсичность, на дизельном топливе - на дымность. В случае если содержание углеводородов, сажи и угарного газа превышает нормативные показатели, составляется протокол об административном правонарушении в отношении водителя, - объяснили в УГИБДД России по Тверской области.

Если автомобиль принадлежит организации, к ответственности может быть привлечен механик предприятия, выпустивший транспортное средство в рейс.

Подобные рейды планируется проводить регулярно.